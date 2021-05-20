Son dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme! Cihangir sapığına 36 yıl istendi...

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAĞIRARAK YARDIM ETMİŞ!

Savcılık soruşturma kapsamında mağdur kadının kimliğini tespit çalışmaları başlattı. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda izlenen güvenlik kameraları ve KGYS kameraları ile mağdurun kimliği yine de tespit edilemedi. Olayla ilgili Özel Güvenlik görevlisi olarak çalışan Akif S.'nin ifadesine başvuruldu. Akif S., Cihangir Sosyal Tesisleri önünde görevini ifa ederken bir kadın çığlığı duyduğunu, sesin geldiği yere doğru baktıktan sonra görev yaptığı yerin yanında bulunan Sanatkarlar Parkı içerisinde yaklaşık 200 metre uzağındaki mesafede bir erkek şahsın kadın bir şahsa sarıldığını, elinde bıçak olduğunu ve zorla bu kadını alıkoyduğunu gördüğünü uzak mesafade olduğu için bağırarak yardım ettiğini kaydetti.

36 YIL İSTENDİ

Savcılıkça yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Berzan E.Ç. hakkında, 'Basit Cinsel Saldırı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahla Tehdit' suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, gencin Cihangir Roma(Sanatkarlar)Parkı'nda bulunduğu sırada olay yerinde bulunan mağdur kadını gördüğü, telefon ile görüşen mağdurun arkasından yürüyerek ilk önce mağdurun sırtına elle dokunduğu, sonrasında şehevi ve cinsel arzularını tatmin etmek maksadı ile ani ve kesik olmayan devamlılık arz eden hareketler ile mağdurun kalçasına elle dokunarak saldırısını yoğunlaştırarak arttırdığı, mağdurun bağırmasını engellemek için ağzını kapattığı, mağdurun direnmeye çalıştığı anlatıldı.

SON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de genç kadına bıçaklı sapık dehşeti! Cihangir sapığına sosyal medyada tepki yağdı...