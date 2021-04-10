Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de genç kadına bıçaklı sapık dehşeti! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı...

SON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de genç kadına bıçaklı sapık dehşeti! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı...

SON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de genç kadına bıçaklı sapık dehşeti! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı...
10.04.2021 | 13:40

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SON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de genç kadına bıçaklı sapık dehşeti! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı... 00:29
SON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de genç kadına bıçaklı sapık dehşeti! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı... 10.04.2021 | 13:40
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Son Dakika haberleri... İstanbul Cihangir'de bıçaklı bir sapığın, elle taciz ettiği kadının boğazına bıçak dayayarak saldırdığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti!

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