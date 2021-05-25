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Giriş Tarihi: 26.5.2021 01:03 Son Güncelleme: 26.5.2021 01:03

Son Dakika haberi! ’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi!

Son Dakika haberi! Erzincan’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi!

ile () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre Otlukbeli’de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Erzincan Otlukbeli'de saat 00.37'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.34 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt ve Erzurum illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - ERZİNCAN'DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Erzincan deprem olayıyla ilgili detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler lisetsi verilerine göre Erzincan Otlukbeli'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde saat 00:37'de meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak ölçüldü.

Son Dakika haberi! Erzincan'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video

AFAD SON DEPREMLER VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise Erzincan Otlukbeli'deki son dakika depremi saat 00:37'de yerin 7.34 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin şiddeti ise 4.2 olarak ölçüldü

DEPREMİN KONUMU

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin merkez üssünün Türkiye haritası üzerindeki konumu şu şekilde;

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Son Dakika haberi! Erzincan’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi!
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