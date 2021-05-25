Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Erzincan Otlukbeli'de saat 00.37'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.34 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt ve Erzurum illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Son dakika Erzincan deprem olayıyla ilgili detaylar şöyle;
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler lisetsi verilerine göre Erzincan Otlukbeli'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde saat 00:37'de meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak ölçüldü.
Son Dakika haberi! Erzincan'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise Erzincan Otlukbeli'deki son dakika depremi saat 00:37'de yerin 7.34 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin şiddeti ise 4.2 olarak ölçüldü