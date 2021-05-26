Son Dakika haberi! Erzincan’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Erzincan Otlukbeli’de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar Bayburt ve Erzurum illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…