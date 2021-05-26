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Giriş Tarihi: 27.5.2021 01:03 Son Güncelleme: 27.5.2021 01:16

'dan çarpıcı paylaşımı!

NASA'dan çarpıcı Türkiye paylaşımı!

(), bugün sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. NASA yaptığı paylaşımda 'a ait uydu görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafın altına ise, "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notunu düştü.

NASA, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı İstanbul paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

"HEY İSTANBUL PARLIYORSUN"

İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaşan NASA paylaşımda "Hey İstanbul, parlıyorsun!" ifadelerini kullandı.

"KENTİN GECE IŞIKLARINA BAKIN"

"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.

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NASA'dan çarpıcı Türkiye paylaşımı!
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