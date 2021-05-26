NASA'dan çarpıcı Türkiye paylaşımı!

NASA, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı İstanbul paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
"HEY İSTANBUL PARLIYORSUN"
İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaşan NASA paylaşımda "Hey İstanbul, parlıyorsun!" ifadelerini kullandı.
"KENTİN GECE IŞIKLARINA BAKIN"
"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.