Necip Fazıl Kısakürek unutulmadı

Eserleri ve düşünceleriyle Türk edebiyatında derin izler bırakan şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının üzerinden 38 yıl geçti. 1983'te hayata gözlerini yuman Necip Fazıl Kısakürek, önceki gün Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma töreninde vatandaşlar Kısakürek için dualar etti. Türk edebiyatı tarihinde Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip olan Kısakürek, hukukçu Abdülbaki Fazıl Bey ile Mediha Hanım'ın çocuğu olarak 26 Mayıs 1904'te Çemberlitaş'ta dünyaya geldi. Şiire ilgisi öğrencilik yıllarında oluşan ve "Nihal" isminde haftalık bir dergi çıkarmaya başlayan Kısakürek, ünlü "Kaldırımlar" eserini 1928'de yayımladı. Şairin bu eseri okurun büyük ilgisini ve hayranlığını kazandı. Abdülhakim Arvasi ile 1934'te tanışan Kısakürek için bu tarih bir milat kabul oldu ve eserlerinde tasavvufi düşüncenin izleri görülmeye başlandı.Pek çok tiyatro eseri ve edebi çalışmaya imza atan Kısakürek, Eylül 1943'te haftalık olarak yayımlanmaya başlanan ve dönemin ünlü isimlerinin yazılarına da yer verilen "Büyük Doğu" dergisini çıkardı. 3 kez kapanan derginin son kapanışında Kısakürek tutuklandı ve hapse girdi. İslami değerleri öne çıkarmasıyla dikkati çeken "Büyük Doğu"yu tekrar tekrar çıkaran Kısakürek'in dünya görüşünü ve cemiyet nizamına ait düşüncelerini aksettiren "İdeolocya Örgüsü" yazıları da bu dönemde başladı. Aksiyon ve dava adamı Kısakürek, şiirde olduğu kadar Türk fikir, siyaset ve sosyal hayatında emsalsiz izler bırakırken pek çok ismin hayatına yön verdi. Kısakürek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "100 Türk Edebiyatçı" listesinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Necip Fazıl Kısakürek'i andı.Osman KısakürekNecip Fazıl Kısakürek'in oğulları Mehmed ve Osman Kısakürek, babalarının fikri hayatını, yaşam mücadelesini ve babalarıyla yaşadıkları anıları anlattı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Kısakürek, Necip Fazıl'ın Batı hayranlığı ve taklitçiliğini reddettiğini belirterek, "Onu tasarrufumuz altında tutmaya çalıştığımızı düşünenlerin aksine, onsuz fakat her an onun tasarrufu altında yaşadığımıza inandığımız çileli 38 yılın sonunda, çektiğimiz ve çekeceğimiz her türlü sıkıntıya razıyız. Bununla da ayrıca onur duyuyoruz. Allah ne kadar ömür verirse o kadar devam edeceğiz. Yani Üstadın asliyetini ve keyfiyet bütününü yarınki nesillere olduğu gibi intikal davasındayız" diye konuştu. Osman Kısakürek ise bir hatırasını şu sözlerle anlattı: "Sabah erkenden Büyük Doğu'ya gidiyoruz. Matbaada babam masaya 10 maddelik not koymuş. Dizgiler alınacak, tashihler yapılacak, tek yanlış kalmayacak kadar defalarca okunacak vesaire vesaire. Boş vaktiniz yok, iş düşüneceksiniz. Şimdi gençler bundan bir şey anlamaz ama işte hak hakikat burada."