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Giriş Tarihi: 28.5.2021 00:38

'da eski koca dehşeti! Sokak ortasında öldüresiye dövdü, kimse müdahale etmedi

AA
Manisa'da eski koca dehşeti! Sokak ortasında öldüresiye dövdü, kimse müdahale etmedi

’nın ilçesinde bir kişinin eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, uygulandığı sırada çevredekilerin yürüyüp geçmesi ve bir iş yerinin önünde oturan iki kişinin de sırt dönerek görmezden gelmesi dikkat çekti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eski eşini sokak ortasında darbeden kişi gözaltına alındı.

Ayni Ali Mahallesi'nde bir erkeğin, kadını darbettiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Adrese yerine gelen ekipler, olaya müdahale ederek mağdur kadın A.E.'yi (22) koruma altına aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kadını darbeden O.Ö. (29) ise gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelinin bir süre önce boşandığı eşi A.E. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söylediği öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan kadının darbedilme anı, çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde O.Ö, kadını sokak ortasında darbederken, karşı kaldırımda oturan iki kişinin olaya kayıtsız kalması dikkati çekti.

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Manisa'da eski koca dehşeti! Sokak ortasında öldüresiye dövdü, kimse müdahale etmedi
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