Manisa'da eski koca dehşeti! Sokak ortasında öldüresiye dövdü, kimse müdahale etmedi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eski eşini sokak ortasında darbeden kişi gözaltına alındı.

Ayni Ali Mahallesi'nde bir erkeğin, kadını darbettiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Adrese yerine gelen ekipler, olaya müdahale ederek mağdur kadın A.E.'yi (22) koruma altına aldı.