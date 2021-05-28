İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Vezirağalar mevkii Dikili bölgesi civarında akşam saatlerinde kızılçam ormanında çıkan yangın otluk alanlara da sıçradı. Yangının bölgedeki tarlalara sıçraması ihtimaline karşı köylüler pulluklarla yaklaşık 10 kilometrelik alanda tarlalarının etrafını sürmeye başladı.
VATANDAŞLARI UYARDILAR
Orman yangınına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğündeki kadın şef ise köylü vatandaşları sakin olmaları konusunda uyararak yangını en kısa sürede söndürebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.
YANGIN SIÇRAMAMASI İÇİN TOPRAK ISLATILDI
Bazı köylüler ise yangının tarlalarına sıçraması ihtimaline karşı buğdaylarını toplamaya başladı. Köylüler yangına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine de yardım ederken bazı köylüler de yangının evlerine sıçramaması için hortumlarla toprağı ıslattı.
Adana'da başlayan orman yangını sürüyor | Video
OTLUK YANGININ BÜYÜME RİSKİNİ ARTIRIYOR
Yangının başladığı ormanlık alanda bulunan kuru otluk, yangının büyüme riskini artırırken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.