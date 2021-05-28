YANGIN SIÇRAMAMASI İÇİN TOPRAK ISLATILDI



Bazı köylüler ise yangının tarlalarına sıçraması ihtimaline karşı buğdaylarını toplamaya başladı. Köylüler yangına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine de yardım ederken bazı köylüler de yangının evlerine sıçramaması için hortumlarla toprağı ıslattı.

Adana'da başlayan orman yangını sürüyor | Video

OTLUK YANGININ BÜYÜME RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yangının başladığı ormanlık alanda bulunan kuru otluk, yangının büyüme riskini artırırken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.