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Giriş Tarihi: 29.5.2021 00:07 Son Güncelleme: 29.5.2021 00:10

'da başlayan yangını sürüyor

İHA
Adana'da başlayan orman yangını sürüyor

’nın ilçesinde ormanlık alanda akşam saatlerinde çıktı. yangınına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 30’un üzerinde arazöz ile karadan müdahaleye başladı. Çevredeki vatandaşlar da ekiplerin çalışmasına destek veriyor.

İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Vezirağalar mevkii Dikili bölgesi civarında akşam saatlerinde kızılçam ormanında çıkan yangın otluk alanlara da sıçradı. Yangının bölgedeki tarlalara sıçraması ihtimaline karşı köylüler pulluklarla yaklaşık 10 kilometrelik alanda tarlalarının etrafını sürmeye başladı.

VATANDAŞLARI UYARDILAR

Orman yangınına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğündeki kadın şef ise köylü vatandaşları sakin olmaları konusunda uyararak yangını en kısa sürede söndürebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

YANGIN SIÇRAMAMASI İÇİN TOPRAK ISLATILDI


Bazı köylüler ise yangının tarlalarına sıçraması ihtimaline karşı buğdaylarını toplamaya başladı. Köylüler yangına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine de yardım ederken bazı köylüler de yangının evlerine sıçramaması için hortumlarla toprağı ıslattı.

Adana'da başlayan orman yangını sürüyor | Video

OTLUK YANGININ BÜYÜME RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yangının başladığı ormanlık alanda bulunan kuru otluk, yangının büyüme riskini artırırken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEYE GELDİLER

Yangın bölgesine giden Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ile Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş yangına müdahaleyi takip ediyor.

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Adana'da başlayan orman yangını sürüyor
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