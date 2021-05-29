Video Yaşam Adana'da başlayan orman yangını sürüyor | Video

Adana'da başlayan orman yangını sürüyor | Video

Adana'da başlayan orman yangını sürüyor | Video
29.05.2021 | 00:05

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Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Orman yangınına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 30’un üzerinde arazöz ile karadan müdahaleye başladı. Çevredeki vatandaşlar da ekiplerin çalışmasına destek veriyor.

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