Adana'da başlayan orman yangını sürüyor | Video
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Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Orman yangınına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 30’un üzerinde arazöz ile karadan müdahaleye başladı. Çevredeki vatandaşlar da ekiplerin çalışmasına destek veriyor.