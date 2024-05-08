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Video Yaşam Drift yapan sürücülere ceza yağdı | Video
Drift yapan sürücülere ceza yağdı | Video

Drift yapan sürücülere ceza yağdı | Video

08.05.2024 | 09:50

Erzurum’da drift atan sürücü görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca polisin takibi sonucu yakalandı. Sürücüye rekor ceza kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada yayınlanan bir videoda kırmızı renkli Tofaş marka araçla iki ayrı sürücünün karayolu üzerinde drift attığı görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda; bahse konu ihlalin Sanayi Sitesi içinde gerçekleştiği, Sürücülerden birinin İ.D, diğerinin A.S olduğu tespit edildi. Söz konusu araç ve sürücüsü İ.D Tortum yolu sanayi sitesi Siteler Caddesi üzerinde yakalandı.

Yapılan incelemede araçta standart dışı süspansiyon sistemi olduğu belirlendi. İ.D hakkında drift atmak ve standart dışı süspansiyon maddelerinden toplam 32 bin 923 TL ceza yazılarak sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

A.S hakkında drift atmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak maddesinden toplam 45 bin 210 TL, Araç sahibi Y.D hakkında ise sürücü belgesi olmayana araç kullandırmak maddesinden 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

3 şahıs hakkında toplamda 91 bin 110 TL ceza uygulanmış, araç otoparka çekildi. Ayrıca sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

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