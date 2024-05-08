İzmir'de alev alev yanan tarihi bina küle döndü | Video
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir bina alevlere teslim oldu. Binanın içerisinde bulunan ahşap dekorasyonlardan dolayı alevler hızla yayılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının diğer yapılara sıçramasının önü kesildi.
2 SAATLİK ZORLU MÜCADELE
Bina içerisindeki ahşap dekorasyonlardan dolayı alevler kısa sürede hızla yayılırken, meydana gelen patlamalar paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen tarihi binada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebini belirlemek için de yürütülen çalışma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:21
9 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı | Video 08.05.2024 | 09:45
00:35
Drift yapan sürücülere ceza yağdı | Video 08.05.2024 | 09:50
00:44
00:15
01:03
05:40
02:59
İzmir'de alev alev yanan tarihi bina küle döndü | Video 08.05.2024 | 08:52
00:42
Bursa'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 08.05.2024 | 08:52
01:29
Mahzen-39 operasyonları ile organize suç örgütü çökertildi | Video 08.05.2024 | 08:52
00:50
Kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü | Video 08.05.2024 | 08:53
00:13
00:45
100 dolar bozdurmak için girdikleri kuyumcuyu darp ettiler | Video 07.05.2024 | 16:12
03:41
Hakkari’de kara yakalanan kuzuların imdadına okul müdürleri yetişti | Video 07.05.2024 | 15:21
06:21
00:25
Ayvalık’ta polisten uyuşturucu operasyonu | Video 07.05.2024 | 14:49
06:10
04:06
01:10
00:33
Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 17 şahıs gözaltına alındı | Video 07.05.2024 | 14:19