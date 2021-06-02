Sedat Akyazı’yı bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi kan dondurdu





Bıçağı bana doğru yöneltti. Maktulün bana 25 bin lira borcu vardı. Elden de vermiştim, kartımdan da benden habersiz çektirmişti. Borcunu deftere yazıyordum. Defteri almaya gittim bir baktım o sayfayı koparmış. Niye yaptın dedim. Gözü dönmüş gibiydi o akşam. Parayı vereceksin dedi. Nerden vereceğim dedim. Kahpe, şerefsiz o…puluk yap getir dedi. Anneme bacıma ağır küfürlü sözler söyledi. Kendimi kaybettim. Sehpadan bıçağı aldım. Ayağının arkasına bir kez sürttüm, o kadar. Kötü bir niyetim yoktu. O kötü sözleri duyunca ne yaptığımı hatırlamıyorum.