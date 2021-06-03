NASA’nın yıldızı Türk profesör

Geçen yıl NASA'nın evrende yaşam izleri arayan ekibine dahil olan astrobiyolog Prof. Dr. Betül Kaçar, büyük başarıya imza attı. Prof. Dr. Kaçar, 4 milyar yıl öncesine ait bir bakteriyi antik DNA ile klonlayarak tekrar canlandırdı. Kaçar, fosiller yerine moleküllere odaklanarak geçmiş yaşamın anlaşılmasını sağlayacak yeni bir alan geliştirme çalışmasına başladıklarını Twitter'dan duyurdu.Bilimsel çalışmasıyla büyük bir başarının altına imzasını atan Türk bilim insanı Astrobiyolog Prof. Dr. Betül Kaçar, laboratuvar ortamında canlandırdığı geçmişe dair biyolojik yaşamı, güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerden elde edilen verilerle karşılaştırarak evrendeki yaşamın izlerini arıyor. Kaçar, 2020'de NASA'nın evrende dünya dışında yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibin lideri oldu. Bu göreve getirilen ilk Türk olan Kaçar, böylece adını da tarihe altın harflerle yazdırdı. Prof. Dr. Kaçar, 19 yaşında Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyken başvurduğu proje ile Amerikan Howard Hughes Tıp Enstitüsü (HHMI) tarafından ödüllendirilmesinden sonra ABD çalışmalarına başladı. 20 yaşında Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kaçar, 2010'da Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı. 2012'de Harvard Üniversitesi'ne katılan Betül Kaçar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı'nda görev aldı. 2017'den beri Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanında çalışıyor. Kaçar'ın, Tokyo Teknoloji Enstitüsü Earth- Life Science Institute'ta doçent unvanı bulunuyor. Kaçar, eğitim ve bilgiye ulaşım sıkıntısı çeken gençler için dünyadaki tek astrobiyoloji eğitim platformu olan NASA-SAGAN'in kurucuları arasında yer alıyor. Kaçar'a sosyal medyadan destek yağdı.