MÜSİLAJ NEDİR?

Pek çok bitki türünün ve bazı mikroorganizmaların ürettiği kalın ve yapışkan bir maddedir. Denizlerde oluşan müsilaj ise mikroorganizma sayısındaki artışa bağlı olarak meydana gelir. Organik bir oluşum olan deniz salyası (müsilaj) hızla yayılan, saran bir dokuya sahiptir.

MÜSİLAJ NASIL OLUŞUR?

Denizdeki mikroorganizma sayısı artış gösterdiğinde ortama organik bileşikler salgılar. Bu bileşikler, suyla temas edince şişer ve gözle görünür hale gelir. Böylece deniz salyası ortaya çıkar. Bunun için suyun sıcaklığı son derece önemlidir.

DENİZ SALYASI NEDEN OLUR?

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz suyu sıcaklığının artışı ve denizin durgunlaşmasıyla birlikte dönem dönem karşılaşılan bir durumdur. Müsilaj oluşumunda deniz suyuna karışan sanayii atıklarının, iyi arıtılmadan suya karışan kimyasal atıkların, doğrudan denize dökülen kanalizasyonların rolü önemlidir. Çünkü deniz salyasının temel ihtiyaçları yüksek seviyede azot, fosfat ve deniz sıcaklığıdır ve atıklar bunları büyük ölçüde karşılar. Ayrıca denizdeki gelgitlerin ve akıntının azalması da müsilaja yol açar. Çünkü durgun suda bakterilerin tutunması daha mümkündür.