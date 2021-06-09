Zehra Başar felç kaldı ama doktor olmaktan vazgeçmedi





Stajlarda hocalarım bana çok pozitif davrandı. Bu yıl cerrahi stajlarda, ameliyathaneye tekerlekli sandalyeyle giremeyeceğim diye çok korktum. Çocuk Cerrahisi'nden Kerem Hocam bana, "Eğer sen ameliyathaneye gitmek istersen ve bunun için fiziki imkanlarımız yetersiz olursa gerekirse bu bina yıkılır, yeniden yaptırırız ve sen istersen oraya gidebilirsin, bu senin hakkın" dedi ve bu sözü beni çok etkiledi.