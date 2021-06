Zehra Başar felç kaldı ama doktor olmaktan vazgeçmedi

Şu an stajlarıma Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde devam ediyorum. Bu bina tekerlekli sandalyemle rahat bir şekilde her yere gidebileceğim şekilde tasarlanmış. Ben bu binaya her girdiğimde buna vesile olanlardan Allah razı olsun diyorum.