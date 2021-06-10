Müge Anlı'da aranan kayıp çift, tandıra gömülü halde bulundu! Çuvala koyup üzerlerine beton atmışlar

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılan oğulları Yusuf Turhan'ın iddiaları üzerine kayıp Mehmet Turhan ve eşi Firdevs Öztürk için Kayseri polisi, Kocasinan İlçesi Emmiler Mahallesi'nde çalışma başlattı. Canlı yayında anne ve babasının öldürülmüş olabileceğini belirten Yusuf Turhan, şüpheli olarak amcası Yusuf Turhan'ı işaret etmişti.
CESETLERİ KOKUYA DUYARLI POLİS KÖPEĞİ BULDU
Müge Anlı''da konuşan çiftin oğulları Yusuf Turhan'ın ifadelerini ihbar kabul eden polis, Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan'ı gözaltına aldı. Sorgularında ağız biriliği yapmışçasına suçlamaları reddeden Yusuf Turhan ve ailesinin Emmiler mahallesindeki evinde ise savcılık kararıyla aranma yapıldı. Özel eğitimli polis köpeğinde kullanıldığı aramada köpek, Yusuf Turhan'ın bağ evinin bahçesine yeni yaptırdığı tandıra tepki verdi.
TANDIRA GÖMÜP ÜZERİNE BETON ATMIŞLAR
Polis köpeğinin tepki verdiği tandırda kazı yapan polis, toprağın altında beton katmanıyla karşılaştı. Betonun kırılmasıyla birlikte Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çiftinin çuvallara konulmuş cesetlerine ulaşıldı. Çiftin öldürüldükten sonra konuldukları tandırın üzerine beton atıldığı ve bu betonun üzerine de yeniden toprak döşendiği ortaya çıktı. Tandırdan çıkarılan cesetler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
"BABAM VE AMCAM 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ"
Kayseri'de işlediği suçlar nedeniyle cezaevine giren Mehmet Turhan, 18 yıl sonra cezaevinden izinli olarak çıktı. Daha önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk ile birlikte 19 Mayıs'ta ortadan kaybolan çiftten haber alamayan oğulları Yusuf Turhan ,Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına çıkarak yardım istemişti. Canlı yayında babası ile ilgili dehşete düşüren açıklamalarda bulunan Yusuf Turhan, babasının kız kardeşinin 15 yıllık arkadaşı ile gasp ettiği başka bir kişiyi de öldürdüğünü ileri sürmüştü.
CANLI YAYINDA AMCASINI İŞARET ETMİŞTİ
Anne ve babasının 'Alışverişe gidiyoruz' diyerek evden çıktıklarını ve bir daha geri dönmediklerini söyleyen Yusuf Turhan, canlı yayında hayatlarından endişe ettiğini söylediği anne babasının amcası Yusuf Turhan tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürmüştü. Babasının cezaevine girmeden önce bir çok suçu amcasıyla birlikte işlediğini ancak babasının suçu üzerine alarak hapse girdiğini belirten Yusuf Turhan; "Babam cezaevine girmeden önce amcamla çok büyük işler yapmışlar. Babam suçu üstlenip cezaevine girmeden önce tüm malını amcam Yusuf 'un üzerine yapmış. Babam cezaevindeyken amcam Yusuf evi ve arsaları emlakçı aracığıyla sattı. Emlakçı da bizi evden çıkardı. Cezaevinden izinli çıkan babam bu duruma çok öfkelendi" dedi.
TEHDİT MEKTUBU YAZDI
Kayseri'de 18 yıl kaldığı cezaevinden izinli çıkan babası Mehmet Turhan'ın amcası ile mal meselesi yüzünden tartıştıklarını belirterek; "Babam amcama ben suçu üstlendim cezaevine girdim. Senin bana yaptığına bak. Malımı mülkümü geri ver dedi. Amcamda bunu kabul etmedi. Bunun üzerine babam amcama bir mektup yazdı. Daha sonra babamla bir araya gelen amcam Yusuf, babamdan aldığı malları 30 Mayıs'ta devredeceğine dair anlaşmış. O günden sonra annem ve babam kayıp" dedi. Canlı yayında Müge Anlı tarafından okunan mektupta, kayıp Mehmet Turhan'ın, kardeşi Yusuf'a "Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür ya da öldürttür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusum için herkese ibret olsun diye yapacağım. Savcıya sordum zaman aşımı yokmuş. Gidip seni şikayet edeceğim. Beni senin için ceza yattım sen benim çocuklarımı dışarı atıp bana ihanet ettin" dediği öğrenildi. Okunan mektubun ardından amca Yusuf Turhan ise canlı yayında kendisini savunmuştu.
KARDEŞİNİ ŞOV YAPMAKLA SUÇLAMAŞITI
Yeğeni Yusuf Turhan'ın iddiaları üzerine Müge Anlı ile tatlı Sert Programına katılan amca Yusuf Turhan, suçlamaları reddederek, kardeşi Mehmet ve yeğeni Yusuf'u şov yapmakla suçlamıştı. Yeğeninin "Amca o cinayetleri sende çok iyi biliyorsun" sözü üzerine "Mehmet'in amacı Kayseri'de issim yapmak şov yapmak. Pire Mehmet olarak isim yapmak istiyor. Oğluyla birlikte asayım keseyim benden büyük kimse yok demeye çalışıyor. Mehmet hayatı boyunca suç işledi. Benim onların ağabeyim ve yengemin kaybolması ile ilgim yok" demişti.Son dakika | Müge Anlı’da bomba iddia: ‘Dondurma almaya gidiyorum’ diyerek evli iki çocuk babasına kaçtı! Müge Anlı’da ilginç olay: Sucuğu yiyen kızım kuzenine aşık oldu! SON DAKİKA | Müge Anlı canlı yayında aranıyordu! Cani sevgili kan donduran itiraf! Sivas'ta Fatma Öz'ün cesedi 40 gün sonra bulundu Müge Anlı’da son dakika | ‘Öldürüp denize attım!’ Türkiye bu olayı konuşuyor!