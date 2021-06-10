Müge Anlı'da aranan kayıp çift, tandıra gömülü halde bulundu! Çuvala koyup üzerlerine beton atmışlar

TEHDİT MEKTUBU YAZDI

Kayseri'de 18 yıl kaldığı cezaevinden izinli çıkan babası Mehmet Turhan'ın amcası ile mal meselesi yüzünden tartıştıklarını belirterek; "Babam amcama ben suçu üstlendim cezaevine girdim. Senin bana yaptığına bak. Malımı mülkümü geri ver dedi. Amcamda bunu kabul etmedi. Bunun üzerine babam amcama bir mektup yazdı. Daha sonra babamla bir araya gelen amcam Yusuf, babamdan aldığı malları 30 Mayıs'ta devredeceğine dair anlaşmış. O günden sonra annem ve babam kayıp" dedi. Canlı yayında Müge Anlı tarafından okunan mektupta, kayıp Mehmet Turhan'ın, kardeşi Yusuf'a "Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür ya da öldürttür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusum için herkese ibret olsun diye yapacağım. Savcıya sordum zaman aşımı yokmuş. Gidip seni şikayet edeceğim. Beni senin için ceza yattım sen benim çocuklarımı dışarı atıp bana ihanet ettin" dediği öğrenildi. Okunan mektubun ardından amca Yusuf Turhan ise canlı yayında kendisini savunmuştu.