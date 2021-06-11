45 yaş üstü vatandaş koronavirüs aşısına koştu





Ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı . İstanbul'da 3 milyon 164 bin 958'i birinci doz, 2 milyon 189 bni 844'ü ikinci doz olmak üzere toplam aşı miktarı 5 milyon 354 bin 802 oldu. Ankara'da birinci doz 1 milyon 555 bin 502'ye, ikinci doz 1 milyon 130 bin 862'ye, İzmir'de ise 1 milyon 253 bin 664'ü birinci doz, 924 bin 582'si ikinci doz aşı yapıldı.