Mehmet Kuşman Dünyada Urartuca yazabilen tek insan





PİKNİĞE BİLE GİTMEDİM

Hayatım boyunca, bir kez olsun pikniğe dahi gidemedim. Çocuklarımı çok zor şartlar altında okutup bu yaşa getirdim. Eşim de çocukların okuyup hayatlarını kurmasından dolayı çok mutlu. Biraz hasta ama yine de mutlu bir hayatı var.