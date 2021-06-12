Dünyanın en çevreci camisi Ali Kuşçu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından geçen yıl ibadete açılan İstanbul Havalimanı
'ndaki Ali Kuşçu Cami-i Şerifi, Amerikan Yeşil Bina Konseyi
tarafından dünyanın ilk 'LEED Altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi. Binaları sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekân yaşam kalitesi, tasarımda inovasyon, yerel önem sırası gibi çeşitli konu başlıklarında değerlendiren LEED Sertifikasyon sisteminde
ön koşulları sağlayan yapılar gümüş, altın veya platin düzeyinde tescilleniyor. Arazide yeşillendirilen alan oranı yüzde 30 olarak tasarlandı.
SIFIR ATIK MİSYONU
Camide bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet park alanları düzenlenirken, su armatürleri ve vitrifiyelerde su tasarrufu sağlama özelliği arandı. Bu seçimlerde ABD Çevre Koruma Ajansı
standartları göz önünde bulunduruldu. Aydınlatma ve mekanik sistemlerde ise enerji verimliliği ön planda tutulurken, yıllık enerji tüketimi kadar karbon ayak izi sıfırlandı. Gün ışığından en üst düzeyde faydalanılması sağlandı. Sıfır Atık
misyonuyla çalışmalarını sürdüren İGA, cami inşaatında çıkan atıkların büyük bir kısmını geri dönüşüme kazandırdı.