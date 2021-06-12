Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en çevreci camisi Ali Kuşçu
Giriş Tarihi: 12.6.2021

Dünyanın en çevreci camisi Ali Kuşçu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Dünyanın en çevreci camisi Ali Kuşçu

’nda bulunan Ali Kuşçu Camii, tarafından en çevreci cami seçildi. Camide projesi uygulanırken enerjide büyük tasarruf sağlanıyor

Cumhurbaşkanı tarafından geçen yıl ibadete açılan 'ndaki Ali Kuşçu Cami-i Şerifi, tarafından dünyanın ilk 'LEED Altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi. Binaları sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekân yaşam kalitesi, tasarımda inovasyon, yerel önem sırası gibi çeşitli konu başlıklarında değerlendiren ön koşulları sağlayan yapılar gümüş, altın veya platin düzeyinde tescilleniyor. Arazide yeşillendirilen alan oranı yüzde 30 olarak tasarlandı.

SIFIR ATIK MİSYONU
Camide bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet park alanları düzenlenirken, su armatürleri ve vitrifiyelerde su tasarrufu sağlama özelliği arandı. Bu seçimlerde standartları göz önünde bulunduruldu. Aydınlatma ve mekanik sistemlerde ise enerji verimliliği ön planda tutulurken, yıllık enerji tüketimi kadar karbon ayak izi sıfırlandı. Gün ışığından en üst düzeyde faydalanılması sağlandı. misyonuyla çalışmalarını sürdüren İGA, cami inşaatında çıkan atıkların büyük bir kısmını geri dönüşüme kazandırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en çevreci camisi Ali Kuşçu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA