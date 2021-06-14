Dünya turuna çıkmışlardı Türkiye’den ayrılamadılar

İngiltere
'den 2018'de karavanlarıyla çıktıkları dünya turunda 30 ülkeden geçen İngiliz çift, pandeminin ilk aylarında 3 gün için geldikleri Türkiye
'den 1.5 yıldır ayrılmadı. Chris (50) ile Marianne Fisher
(53) çifti, iki yakın arkadaşlarının hayatını kaybetmesi sonra stres atmak amacıyla dünyayı gezmeye karar verdi. Youtube kanallarında Türkiye'den 110 video paylaşan Chris-Marianne Fisher çifti "Pandeminin en yoğun olduğu dönemde bile Türkiye'de kendimizi güvende hissettik. Türkiye güçlü sağlık altyapısı ve pandemi tedbirleriyle bizim için güvenli bir liman oldu" dedi.