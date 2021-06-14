Dünyada ilk kez Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kuruldu! Uzaktan tespit ediyor

"NORVEÇ'TEKİ UYGULAMANIN BİR BENZERİNİ TÜRKİYE'YE GETİRDİK"

Dünyada ilk defa bir köprü işletmesinin böyle bir çalışma yaptığını söyleyen Soğukpınar, "2019 yılının sonunda şunun farkına vardık. Biz her yeri kameralarla takip ediyoruz. Ancak köprümüzün altından geçen yaklaşık 50 bin deniz aracını takip etmiyoruz. Buradan bu deniz araçlarının takibini nasıl yapabiliriz? diye yola çıktık. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi ile bir çalışma gerçekleştirdik. Türk Boğazları Denizcilik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi'nden bilimsel ve teknik anlamda destek alıyoruz. Tüm Dünya'da da araştırmalar yaptık. Buna gemileri kontrol edebilecek benzer bir proje var mı diye. Norveç hükümetinin kuzey denizinde, Azerbaycan hükümetinin ise Hazar Denizi'nde kendi petrol platformlarını, bu şekilde takip gece görüş kameralı sistem ile takip ettiğini gördük. Biz de bunlardan esinlenerek bir model yarattık. Norveç'teki uygulanan uygulamanın bir benzerini buraya getirdik. Gururluyuz çünkü Türkiye'de hatta dünyada defa bir köprü işletmesi böyle bir çalışma yapıyor" diye konuştu.