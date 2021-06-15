"Aşı randevusu nasıl iptal edilir, değiştirilebilir mi?" sorusu Sinovac veya Biontech koronavirüs aşısı olmak isteyerek Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden aşı randevusu oluşturan ancak herhangi bir sebeple iptal ya da gün değişimi yapmak isteyenler tarafında merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşısı randevusu iptal etme – değiştirme işlemlerine ilişkin tüm detaylar şöyle;
Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.
MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi ise www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıkladığınızda TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapıldığında ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayarak aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı.
Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 13.25 itibarıyla 18 milyon 558 bin 403 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 13 milyon 453 bin 887 kişinin ise ikinci dozları da tamamlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bugünden itibaren 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmaya başlayacağını, gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşların aşılama programına alınacağını bildirdi.