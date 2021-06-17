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Giriş Tarihi: 17.6.2021 10:08

Mahallede büyük sevinç: 3 bin 500 yıllık mozaikler ortaya çıktı!

DHA
Mahallede büyük sevinç: 3 bin 500 yıllık mozaikler ortaya çıktı!

'in İslahiye ilçesinde, yapılan eve operasyon düzenleyen , zeminde mozaiklerle karşılaştı. Jandarma, kurtarma kazılarının sürdüğü evde 24 saat nöbet tutarken, mozaikler çıkarıldıktan sonra Zeugma Müzesi'nde sergilenecek. Mahalleli mozaiklerin bulunması sonrası büyük sevinç yaşadı.

İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi'nde 2019 yılında bir evde yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adrese baskın düzenleyen ekipleri, kaçak kazı yapılan evin içerisinde ve avlusunda, zemininde 200- 250 metrekare bulunduğunu saptadı.

ekipleri bu gelişme sonrası evde kurtarma kazılarına başladı. Kazılar devam ederken, olası kaçak kazı ve tahribatın önüne geçmek için jandarma ekipleri de mozaiğin bulunduğu evi koruma altına aldı.

Elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürleri bulunan mozaiğin bulunduğu evde uzman ekiplerce çalışmaların sürdüğü belirtilirken, bölgede de farklı mozaikler bulunup bulunmadığına yönelik araştırma yapılıyor.

Kurtarma kazıları ile hasar görmeden bulunduğu yerden çıkarılması planlanan mozaiğin, daha önce kentte çıkarılan mozaikler gibi Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.

MAHALLEDE BÜYÜK SEVİNÇ

Yukarıbilen Mahallesi Muhtarı Şeyhmus İzgüden, mahallenin 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. İzgüden, nahallenin geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle çıkan mozaiklere şaşırmadıklarını ve araştırılması durumunda farklı eserlerin de gün yüzüne çıkabileceğini anlattı.

İzgüden, "Burada bir evde mozaik bulundu. Ondan sonra mahallemizde güvenlik güçleri 24 saat esasla nöbet tutuyor. Müze müdürlüğü tarafından ise çalışmalar devam ediyor. Böyle bir mozaiğin buradan çıkarılıp sergilenmesi bizim için gurur verici. Detaylı araştırma yapılırsa mahallemizden farklı eserlerin de çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

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Mahallede büyük sevinç: 3 bin 500 yıllık mozaikler ortaya çıktı!
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