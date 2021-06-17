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Giriş Tarihi: 17.6.2021 11:15 Son Güncelleme: 17.6.2021 11:17

Sel suları park halindeki aracı aldı götürdü! İşte saniye saniye o anlar...

DHA
Sel suları park halindeki aracı aldı götürdü! İşte saniye saniye o anlar...

'un ilçesinde aniden başlayan şiddetli yağmur sonrası debisi yükselen çay taştı. Sel felaketinde ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki bir araç sulara teslim oldu. Aracın sürüklendiği anlar saniye saniye kaydedildi.

'da, dün akşam park halindeki aracın, sağanak sonrası meydana gelen sele kapıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ilçesinde, dün aniden başlayan şiddetli yağmurla birlikte akşam saatlerinde bazı mahallelerde sel meydana geldi. Güvenli Mahallesi Fatrat mevkisindeki Yenice Çayı'nın debisi, sağanakla yükseldi. Bu sırada dere kenarında park halindeki araç, sel sularına kapıldı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

SON DAKİKA: Samsun'da sel sularında sürüklenen araçtaki ölüm kalım mücadelesi kamerada!

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Sel suları park halindeki aracı aldı götürdü! İşte saniye saniye o anlar...
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