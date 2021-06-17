SON DAKİKA: Samsun'da sel sularında sürüklenen araçtaki ölüm kalım mücadelesi kamerada!
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Son dakika haberleri... Samsun'un Alaçam ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Güvenli mahallesinde derenin taşması sonucu bir araç sele kapıldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.