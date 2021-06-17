SON DAKİKA: Samsun'da sel sularında sürüklenen araçtaki ölüm kalım mücadelesi kamerada!

Son dakika haberleri... Samsun'un Alaçam ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Güvenli mahallesinde derenin taşması sonucu bir araç sele kapıldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.