Video Yaşam SON DAKİKA: Samsun'da sel sularında sürüklenen araçtaki ölüm kalım mücadelesi kamerada!

SON DAKİKA: Samsun'da sel sularında sürüklenen araçtaki ölüm kalım mücadelesi kamerada!

SON DAKİKA: Samsun'da sel sularında sürüklenen araçtaki ölüm kalım mücadelesi kamerada!
17.06.2021 | 11:02

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Son dakika haberleri... Samsun'un Alaçam ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Güvenli mahallesinde derenin taşması sonucu bir araç sele kapıldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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