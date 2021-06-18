Anneden 2 evladına suçlama! 'Beni ve zihinsel engelli kardeşlerini dolandırdılar'

"Biz evlat olarak gelip annelerinden özür dileyecekler, haklarını teslim edecekler diye beklerken bunlar avukat tutuyor" diyen avukat Memişoğlu, "Avukat bir cevap dilekçesi veriyor. Diyor ki; 'Biz bu malları sattık.' Biz de dolandırıldığımızı anladık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dilekçe verdim. Anne ve oğlu, miras dışı bırakılmıştır. Benim müvekkillerimin biri yaşlı, diğeri zihinsel engelli. Anne ve oğlu her gün sabaha kadar ağlıyor. Annelerini öldürecekler kahırlarından. Bu genç de annesi ölünce ortada kalır. Deniz'in bir yavrusu var. Onu da yetimhaneye verirler, böyle bir tezgah kurmuşlar.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Yeliz Akgün ve Cengiz Korucu ise haklarındaki tüm iddiaları reddettiklerini belirttiler.