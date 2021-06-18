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Giriş Tarihi: 18.6.2021 16:10 Son Güncelleme: 18.6.2021 16:43

| yağmura teslim oldu: kilitlendi! İşte !

DHA
SON DAKİKA | İstanbul yağmura teslim oldu: Trafik kilitlendi! İşte yol durumu!

: 'da sağanak nedeniyle; yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, seferler aksadı, tıkandı. İşte trafik haritası...

: 'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. yüzde 80'e kadar yükseldi.

Yağış nedeniyle tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

Öte yandan; Sultangazi'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle sokak suyla doldu. Araçlar suda mahsur kaldı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu.

Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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SON DAKİKA | İstanbul yağmura teslim oldu: Trafik kilitlendi! İşte yol durumu!
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