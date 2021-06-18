SON DAKİKA | İstanbul yağmura teslim oldu: Trafik kilitlendi! İşte yol durumu!

Son dakika: İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trafik yüzde 80'e kadar yükseldi.
Yağış nedeniyle tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.
Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.
Öte yandan; Sultangazi'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle sokak suyla doldu. Araçlar suda mahsur kaldı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu.