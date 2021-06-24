İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah ticareti yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Sultanbeyli'de "Özel Güvenlik Görevlisi" olarak bir iş yerinde çalışan K.Ş. (53) isimli şüphelinin adresine baskın yapıldı.

Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı! | Video

Aramalarda iki ruhsatsız tabanca, üç av tüfeği, 24 şarjör, 697 mermi, altı çift tabanca kabzası, 35 adet tarihi eser sikke, mühür, yüzük ve bilezik ele geçirildi. Şüpheli "Yasa Dışı Silah Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.