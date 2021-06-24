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Giriş Tarihi: 24.6.2021 19:59 Son Güncelleme: 24.6.2021 20:08

Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı!

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapan bir “Özel Güvenlik Görevlisi” yakalandı. Çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi bulundu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah ticareti yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Sultanbeyli'de "Özel Güvenlik Görevlisi" olarak bir iş yerinde çalışan K.Ş. (53) isimli şüphelinin adresine baskın yapıldı.

Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı! | Video

Aramalarda iki ruhsatsız tabanca, üç av tüfeği, 24 şarjör, 697 mermi, altı çift tabanca kabzası, 35 adet tarihi eser sikke, mühür, yüzük ve bilezik ele geçirildi. Şüpheli "Yasa Dışı Silah Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı!
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