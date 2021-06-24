Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı! | Video
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İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapan bir “Özel Güvenlik Görevlisi” yakalandı. Çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi bulundu.