Video Yaşam Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı! | Video

Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı! | Video

Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı! | Video
24.06.2021 | 20:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı! | Video 00:50
Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı! | Video 24.06.2021 | 20:00
ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada | Video 02:42
ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada | Video 24.06.2021 | 19:02
Ekolojik Koridor Projesi’nin ilk etabı başlıyor! | Video 00:59
Ekolojik Koridor Projesi’nin ilk etabı başlıyor! | Video 24.06.2021 | 17:54
Esra Erol'da son dakika! Tepki çeken skandal yasak aşk görüntüleri! 'Akrabama kaçan karım çocuk doğurdu' 06:10
Esra Erol'da son dakika! Tepki çeken skandal yasak aşk görüntüleri! 'Akrabama kaçan karım çocuk doğurdu' 24.06.2021 | 16:34
Esra Erol 24 Haziran 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da isyan etti Karım akrabama kaçıp çocuk doğurdu 06:10
Esra Erol 24 Haziran 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da isyan etti "Karım akrabama kaçıp çocuk doğurdu" 24.06.2021 | 16:34
Kilis'te beton mikserinde 270 kurusıkı tabancanın ele geçirilme anı kamerada 01:04
Kilis'te beton mikserinde 270 kurusıkı tabancanın ele geçirilme anı kamerada 24.06.2021 | 14:51
Küçükçekmece’de gence ailesinin gözleri önünde silahlı saldırı | Video 02:17
Küçükçekmece’de gence ailesinin gözleri önünde silahlı saldırı | Video 24.06.2021 | 15:54
Defineciler bilinmeyen yer altı şehrini ortaya çıkardı | Video 03:46
Defineciler bilinmeyen yer altı şehrini ortaya çıkardı | Video 24.06.2021 | 15:54
Kumalığı kabul etmeyen Emine'nin ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı: Lütfen beni iyileştirin | Video 02:16
Kumalığı kabul etmeyen Emine'nin ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı: "Lütfen beni iyileştirin" | Video 24.06.2021 | 15:11
Tarihi eser kaçakçısı piyasa değeri 50 bin dolar olan tarihi eserleri satamadan yakalandı | Video 05:44
Tarihi eser kaçakçısı piyasa değeri 50 bin dolar olan tarihi eserleri satamadan yakalandı | Video 24.06.2021 | 14:45
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda midelerinde uyuşturucu madde taşıyan 3 İranlı yakalandı | Video 05:25
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda midelerinde uyuşturucu madde taşıyan 3 İranlı yakalandı | Video 24.06.2021 | 14:37
SON DAKİKA: İstanbul'da teknedeki feci ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! Teknedeki dehşet kamerada 00:24
SON DAKİKA: İstanbul'da teknedeki feci ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! Teknedeki dehşet kamerada 24.06.2021 | 14:40
Malatya'da zemin çökünce oğlunun üzerine düşen baba kamerada 00:55
Malatya'da zemin çökünce oğlunun üzerine düşen baba kamerada 24.06.2021 | 12:22
TEM Otoyolu’nda ters yönde hızla ilerleyen otomobil tehlike saçtı | Video 00:53
TEM Otoyolu’nda ters yönde hızla ilerleyen otomobil tehlike saçtı | Video 24.06.2021 | 12:07
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Video 00:21
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Video 24.06.2021 | 12:07
İstanbul'da Sarıyer'deki sıradışı motosiklet kazası kamerada! Kayarak geldi, elinden tutup böyle kaldırdı... 03:34
İstanbul'da Sarıyer'deki sıradışı motosiklet kazası kamerada! Kayarak geldi, elinden tutup böyle kaldırdı... 24.06.2021 | 10:50
Bu kavgada yok yok. Kürek saplı, bijon anahtarlı, tüfekli kavga kamerada | Video 01:15
Bu kavgada yok yok. Kürek saplı, bijon anahtarlı, tüfekli kavga kamerada | Video 24.06.2021 | 11:53
Değnekçiye polis şoku kamerada | Video 00:33
Değnekçiye polis şoku kamerada | Video 24.06.2021 | 11:53
Bingöl yürekleri ısıtan olay! Yangında alevlerin arasında kalan çaresiz kaplumbağanın kurtarılma anı kamerada 01:53
Bingöl yürekleri ısıtan olay! Yangında alevlerin arasında kalan çaresiz kaplumbağanın kurtarılma anı kamerada 24.06.2021 | 10:54
Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Dönemin karakol komutanı ifade vereceğini Müge Anlı açıkladı | Video 05:37
Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Dönemin karakol komutanı ifade vereceğini Müge Anlı açıkladı | Video 24.06.2021 | 11:15

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapan bir “Özel Güvenlik Görevlisi” yakalandı. Çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA