Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı.
Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı.
Kısa süre etkili olan yağışın durmasıyla trafik bölgede normale döndü.
Silivri'de dolu yağışı | Video
METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI!
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Silivri'de iri taneli dolu yağış devam ederken Tekirdağ'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat süreci açıklandı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.