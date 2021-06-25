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Giriş Tarihi: 25.6.2021 15:39 Son Güncelleme: 25.6.2021 16:04

Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

DHA
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

İstanbul Silivri’de aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak isteyen vatandaşlar benzin istasyonlarına sığındı.

Silivri Kınalı' mevkiinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı.

İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı.

Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı.

Kısa süre etkili olan yağışın durmasıyla trafik bölgede normale döndü.

Silivri'de dolu yağışı | Video

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Silivri'de iri taneli dolu yağış devam ederken Tekirdağ'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat süreci açıklandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

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Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
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