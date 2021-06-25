Silivri'de dolu yağışı | Video
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Silivri'de öğle saatlerinde yağmur ve dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitler sular altında kaldı.
Silivri'de öğle saatlerinde yağmur ve dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitler sular altında kaldı.