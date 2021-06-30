5’inci kol nakli için 14 saatlik operasyon! '27 yıldır bu anı bekliyorum'





Şahin'in iki böbreği, iki korneası ve karaciğeri Akdeniz Üniversitesi'ndeki organ bekleyen hastalara can ve ışık oldu. Akciğeri ise Ankara'ya gönderildi. Böylece Şamil Şahin'in bağışlanan uzuv ve organları 7 kişide hayat oldu.



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