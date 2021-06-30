Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Araçların camları kırıldı!

Dolu yağışının etkili olduğu Çıldır ilçesine bağlı Beyrehatun köyünde Murat Gökçe'ye ait aracın camı kırıldı, kaportası zarar gördü. Gökçe destek beklediğini söyleyerek, ''Zararımız büyük, camlar paramparça olmuş, kaportada büyük oranda zarar var. Üstü brandayla örtülü olduğu halde bu şekilde zarar gördü. Bu da dolunun büyüklüğünü gösteriyor" dedi.