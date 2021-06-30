Ceviz büyülüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi | Video

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu da onlarca araç zarar gördü.

Ardahan'da bu sabah etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte kentin bazı noktalarında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Ardahan-Çıldır karayolu yağan doluyla beyaza büründü. Kara yolunda bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçların camlarında çatlamaya neden oldu. Kaportaları zarar gördü. Yolda seyir halindeyken doluya yakalanan bazı araç sürücüleri de kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekince yolun kenarına park edip yağışın durmasını bekledi.