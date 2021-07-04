Normalleşmede gündüz ve gece farkı; 1 Temmuz çılgınlığı...

1 Temmuz'da yasakların kalkacağı açıklanınca millet evde kalmanın acısını çıkaracak galiba diye düşünmeye başladım. Sabır sabır bir yere kadar, bir noktadan sonra enerji patlayacaktı illa ki...

Hatta bir çılgınlık halinin yaşanma ihtimali bile vardı. Bu öngörümü anlatınca haber toplantısında, 1 Temmuz'da sokağa çıkma kararı da verildi... Plan belli sokakları, parkları, AVM'leri, kafeleri, restoranları dolaşacaktım...