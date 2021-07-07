Sahte içkiden ölüme cinayet kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, son günlerde artan sahte içkiye bağlı ölümlerle ilgili olarak emsal bir karara imza attı. Bursa'da, büfe işleten Hikmet Kartal hakkında sattığı sahte içkiden dolayı bir kişinin ölümüne neden olduğu, yine büfe işletmecisi olan Mesut Özbay hakkında ise sattığı sahte içki dolayısıyla 2 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğu gerekçesiyle dava açıldı.