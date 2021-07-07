Şerit ihlali faciası: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Niğde'de Antalya istikametine gitmekte olan Musa Keser idaresindeki otomobilin şerit ihlali yapması sonucu aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Özbek (32) idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpma sonucu refüje girip, taklalar attı.
Kazada şerit ihlali yapan otomobilde bulunan Menekşe Keser (51), Muhteşem Akalın (45) ve Abdullah Bircan ölürken, sürücü Keser yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Musa Keser ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
BİRDEN ÖNÜME KIRDI
Kazayı yara almadan atlatan diğer aracın sürücüsü Mustafa Özbek, kazayı şu sözlerle anlattı: "Ben sol şeritten gidiyordum. Sağ şeritten giden otomobil beni geçti ve aniden önüme kırdı. Benim aracın sağına çarpıp taklalar attı" dedi.