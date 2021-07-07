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Giriş Tarihi: 7.7.2021 20:51

Şerit ihlali faciası: 3 ölü, 1 yaralı

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Şerit ihlali faciası: 3 ölü, 1 yaralı

Konya’da şerit ihlali yapan otomobilin başka bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Niğde'de Antalya istikametine gitmekte olan Musa Keser idaresindeki otomobilin şerit ihlali yapması sonucu aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Özbek (32) idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpma sonucu refüje girip, taklalar attı.

Kazada şerit ihlali yapan otomobilde bulunan Menekşe Keser (51), Muhteşem Akalın (45) ve Abdullah Bircan ölürken, sürücü Keser yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Musa Keser ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


BİRDEN ÖNÜME KIRDI

Kazayı yara almadan atlatan diğer aracın sürücüsü Mustafa Özbek, kazayı şu sözlerle anlattı: "Ben sol şeritten gidiyordum. Sağ şeritten giden otomobil beni geçti ve aniden önüme kırdı. Benim aracın sağına çarpıp taklalar attı" dedi.

Özbek, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzerine jandarma karakoluna götürüldü. Cenazeler olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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Şerit ihlali faciası: 3 ölü, 1 yaralı
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