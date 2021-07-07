Şerit ihlali faciası: 3 ölü, 1 yaralı



BİRDEN ÖNÜME KIRDI



Kazayı yara almadan atlatan diğer aracın sürücüsü Mustafa Özbek, kazayı şu sözlerle anlattı: "Ben sol şeritten gidiyordum. Sağ şeritten giden otomobil beni geçti ve aniden önüme kırdı. Benim aracın sağına çarpıp taklalar attı" dedi.