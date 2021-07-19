'Sakin Şehir' olarak biliniyordu: Nüfus 5'e katlandı

"Perşembe ilçesi, sakin şehir statüsünde olan, dünyada 161'inci sakin şehir statüsünde olan bir ilçe. Gerçekten Vona'mız tabiatı, doğasıyla, deniziyle, koylarıyla görülmeye değer bir yer. İnanın şuanda Ege ve Akdeniz Bölgesini aratmayacak durumda, sahillerimiz tıklım dolu, hiç bu kadar yoğunluk olmuyordu. Bu sene pandemiden sonra insanların demek ki hem Karadeniz özlemi, hem de artık küresel ısınmadan dolayı epey bir hareketlilik oldu."

Tatil için il dışından gelen vatandaşlar ise yoğun bir kalabalık akımı olduğunu, insanların ellerinden geldiği kadar mesafeye dikkat ettiğini belirtti. Sahillerin, ekipler tarafından sürekli olarak kontrol edildiğini ve temizlendiğini ifade eden vatandaşlar, çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkür ettiler.