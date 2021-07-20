Bilim Kurulu üyesinden Biontech açıklaması: Bu yüzden 3 haftaya çekildi!

'RİSKİ AZALTMAK İÇİN'



Yeni durumda Biontech'te sürenin 3 haftaya çekildiğini hatırlatan Özkan "Bunun bize faydası; bayramda inanılmaz bir hareketlilik olacak, bayramdan önce seyahate, memlekete gidenler var. Burada riski biraz daha azaltmak, hastalanırsak da hastalığı hafif geçirmek amacıyla isteyenler, 3'üncü haftada 2'nci doz Biontech'lerini olsunlar. 3 haftaya çekilmesinin nedeni, hareketlik arttığı için korunmayı artırmak. 'Biontech'i 4'üncü, 5'inci haftada yaptırsanız etkisi yok' diye bir şey yok. Bu, Biontech için en az 3 hafta; bilimsel doğru bu şekilde. Tatile gidenler oldu, memlekete gidenler de oldu, hafta sonu çıkanlar da var. Bayram boyunca da aşılama devam edecek. Bence 3'üncü haftada 2'nci dozlarını olmaları, kendilerini korumaları için faydalı olacaktır" diye konuştu.