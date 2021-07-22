Ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden almıştı! Prof. Dr. Fikrettin Şahin'in 39 yıllık örnek başarı öyküsü!





İlkokulda çok sevdiğim öğretmenim Gülsaray Morkoç Gündaş, petrol ve enerji kaynakları bakımından çok fakir bir ülke olduğumuzu, 1. Dünya Savaşı sırasında petrol zengini olan topraklarımızı kaybettiğimizi söylemişti. Bu duruma çok üzülmüştüm. 'Başka yeraltı zenginliğimiz yok mu?' diye öğretmenime sormuştum. Bana öğretmenim, 'Bor var ama bizim henüz onu kullanacak teknolojimiz yok' demişti. Aklımın köşesinde hep bu kaldı. Ortaokulda ve lisedeyken borla ilgili bizim ülkemizde bir gelişme var mı diye hep araştırırdım. Bilim insanlarının bunu misyon edinip çalışması gerekir diye düşünüyordum.