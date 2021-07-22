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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Sıcaklık düşecek yağışlar yolda...

SABAH
Sıcaklık düşecek yağışlar yolda...

Hava sıcaklığı yurt genelinde düşecek. İstanbul’da bugün yağış beklenirken, sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ASFALT ERİDİ
İstanbul'da, dün sıcaklığın artmasıyla Haramire'deki metrobüs yolunda asfaltta bölüm bölüm erimeler meydana geldi.
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Sıcaklık düşecek yağışlar yolda...
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