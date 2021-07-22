Sıcaklık düşecek yağışlar yolda...

Meteoroloji
Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul
ve bölgenin doğusunda Kocaeli
, Sakarya
ve Yalova
ile Tekirdağ
ve Kırklareli
'nin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ASFALT ERİDİ
İstanbul'da, dün sıcaklığın artmasıyla Haramire'deki metrobüs yolunda asfaltta bölüm bölüm erimeler meydana geldi.