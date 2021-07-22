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Haberler Yaşam Haberleri Sıcaklıklar düşecek! İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı!
Giriş Tarihi: 22.7.2021 07:12 Son Güncelleme: 22.7.2021 07:12

Sıcaklıklar düşecek! İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı!

Sıcaklıklar düşecek! İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı!

Temmuz ayıyla beraber yurt genelinde artan sıcaklıkların ardından bugün ve yarın için İstanbul dahil çeşitli bölgelere sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile birçok ilde yağışlı hava etkili olacak. Bu kapsamda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlı hava durumu nedeniyle vatandaşlar gerek sel gerekse ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması yönünde uyarıldı. İşte bayramın üçüncü gününde etkili olacak günlük hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere birçok ile sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yurdun Kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşüş göstermesi tahmin edilirken İstanbul'da akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın süreceği bildirildi. İşte hava durumu tahminlerine ilişkin detaylar…

İSTANBUL VE BİRÇOK İLE FLAŞ UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Sıcaklıklar düşecek! İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı!
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