Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere birçok ile sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yurdun Kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşüş göstermesi tahmin edilirken İstanbul'da akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın süreceği bildirildi. İşte hava durumu tahminlerine ilişkin detaylar…
İSTANBUL VE BİRÇOK İLE FLAŞ UYARI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı