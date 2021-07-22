Son dakika: Ankara’da kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı

Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine rastlanılmadı. Bayramın ikinci gününde öğleden sonra özel harekat ekiplerinin de dahil olduğu arama faaliyetlerinde de Onur bulunamadı. Saat 17'de bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise, Eker'in havanın sıcak olması nedeniyle yürümekten yorgun düştüğü görüldü.