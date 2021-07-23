Son dakika! Tıp öğrencisi Onur Eker'in ölümünde ilk şüphe! Yeni detaylar ortaya çıktı

"BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR"



Öte yandan, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Onur Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, acı haber geldikten sonra torununun cenazesinin yanına gittiğini söyleyerek, "Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi de göremedim. Ancak yüzüstü vaziyette olduğu ve baya orada bulunduğu için kafa bölümünde çürüme meydana gelmişti. Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir." dedi.

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