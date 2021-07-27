Gezi Parkı’nda kavga: İBB zabıtası ile seyyar satıcılar kapıştı!

Gezi Parkı’nda zabıta ile seyyar satıcıların sopalı bıçaklı kavgası kamerada | Video

Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukammet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağrıldı. Yaşanan arbede esnasında bir zabıta kolundan hafif şekilde yaralandı, bir zabıtanın ise kıyafeti yırtıldı.