Video Yaşam Gezi Parkı’nda zabıta ile seyyar satıcıların sopalı bıçaklı kavgası kamerada | Video

Gezi Parkı’nda zabıta ile seyyar satıcıların sopalı bıçaklı kavgası kamerada | Video

Gezi Parkı’nda zabıta ile seyyar satıcıların sopalı bıçaklı kavgası kamerada | Video
27.07.2021 | 09:27

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Beyoğlu Taksim Gezi Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar arasında taşlı, sopalı bıçaklı kavga çıktı. Zabıta kolundan hafif şekilde yaralanırken, yaşanan o anlarda kameraya yansıdı.

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Olay, dün Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukavemet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağırıldı. Yaşanan arbede esnasında bir zabıta kolundan hafif şekilde yaralandı, bir zabıtanın ise üstü yırtıldı. Olay yerine gelen polis, seyyar satıcıların üzerinde 2 adet bıçak ele geçirdi. Olayın ardından 3 seyyar satıcı gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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