Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sürücüyü araçtan vatandaşlar çıkarttı | Video 11.05.2024 | 10:45 Bursa'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı. Sürücü otomobilden çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 16 ANP 476 plakalı otomobil, yağışlı havanının etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkarak önce bariyere çarptı ardından yan yattı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla yan yatan otomobilden çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.