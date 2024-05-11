Video Yaşam Marmaris’te Denizkurdu-2/2024 tatbikatı gerçekleştiriliyor | Video
Marmaris’te Denizkurdu-2/2024 tatbikatı gerçekleştiriliyor | Video

Marmaris’te Denizkurdu-2/2024 tatbikatı gerçekleştiriliyor | Video

11.05.2024 | 14:05

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2024 harekât eğitim faaliyetleri kapsamında 7-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanlığında Denizkurdu-2/2024 Tatbikatı gerçekleştiriliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Marmaris’te Denizkurdu-2/2024 tatbikatı gerçekleştiriliyor | Video 01:58
Marmaris’te Denizkurdu-2/2024 tatbikatı gerçekleştiriliyor | Video 11.05.2024 | 14:05
Kocaeli’de 2 tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı | Video 00:49
Kocaeli'de 2 tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı | Video 11.05.2024 | 13:20
Kedi kumu paketi delik çıkınca kargo şirketini basıp çalışanların üzerine döktü! | Video 04:03
Kedi kumu paketi delik çıkınca kargo şirketini basıp çalışanların üzerine döktü! | Video 11.05.2024 | 12:12
Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı, o anlar kamerada | Video 00:50
Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı, o anlar kamerada | Video 11.05.2024 | 12:04
Vatandaşları 10 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı | Video 01:24
Vatandaşları 10 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı | Video 11.05.2024 | 12:02
Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 11:06
Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 11.05.2024 | 11:15
Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sürücüyü araçtan vatandaşlar çıkarttı | Video 00:30
Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sürücüyü araçtan vatandaşlar çıkarttı | Video 11.05.2024 | 10:45
Bir suya 30 lira istediler, itiraz edilince müşteriyi dışarı attılar | Video 01:14
Bir suya 30 lira istediler, itiraz edilince müşteriyi dışarı attılar | Video 11.05.2024 | 10:20
Dolandırıcılar, sosyal medyada oluşturdukları ‘evde kazanç’ platformlarıyla iş arayanları dolandırdı | Video 01:50
Dolandırıcılar, sosyal medyada oluşturdukları ‘evde kazanç’ platformlarıyla iş arayanları dolandırdı | Video 11.05.2024 | 09:42
Akıntıya kapılan çocuk son anda kurtarıldı! Yüreklerin ağızlara geldiği anlar kamerada | Video 02:37
Akıntıya kapılan çocuk son anda kurtarıldı! Yüreklerin ağızlara geldiği anlar kamerada | Video 11.05.2024 | 09:42
Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı | Video 04:45
Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı | Video 11.05.2024 | 08:48
Mersin’deki yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama | Video 01:00
Mersin'deki yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama | Video 11.05.2024 | 08:37
Samsun’da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:15
Samsun'da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı | Video 10.05.2024 | 16:24
Ataşehir’de yol tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video 04:18
Ataşehir’de yol tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video 10.05.2024 | 16:07
Zabıt katibinin yargılandığı davada ara karar açıklandı: Tutukluluk halinin... | Video 01:01
Zabıt katibinin yargılandığı davada ara karar açıklandı: Tutukluluk halinin... | Video 10.05.2024 | 15:58
Kartal’da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:55
Kartal’da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı | Video 10.05.2024 | 15:15
Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde yarışmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu 04:57
Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde yarışmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu 10.05.2024 | 15:27
Tezeklerin arasında gizlenen 41 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 00:46
Tezeklerin arasında gizlenen 41 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 10.05.2024 | 15:15
İstanbul Boğazı’nda denize düşen papağanı böyle kurtardı | Video 01:06
İstanbul Boğazı’nda denize düşen papağanı böyle kurtardı | Video 10.05.2024 | 15:03
Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı | Video 01:37
Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı | Video 10.05.2024 | 15:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA