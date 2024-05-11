Dolandırıcılar, sosyal medyada oluşturdukları ‘evde kazanç’ platformlarıyla iş arayanları dolandırdı | Video
Dolandırıcılar, sosyal medyada oluşturdukları “evde kazanç” platformlarıyla iş arayanları dolandırdı. Diyarbakır merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı “avans” operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.
Mağdurlarla sosyal medyadan iletişime geçen çete üyeleri, bin TL'den 5 bin TL'ye kadar avans verip güven kazandı. Sonra da para isteyerek kripto hesaplarda para kazandıracağız diyerek bütün paralarını aldı.
Çete, haksız elde ettiği paraları farklı kripto hesaplara yatırıp ve farklı hesaplara havale ederek turnike yöntemi adı verdikleri yöntemle izi kaybettiriyordu. Organize dolandırıcılık çetesi, kendilerini ifşa etmemek için hesap kiralayıp, hesapçılar ise yatan paradan komisyon veya aylık ücret aldıkları tespit edildi.
Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Bolu illerinde eş zamanlı yapılan avans operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Evlere yapılan baskınlarda cep telefonları, simkartlar, harddiskler ve çok sayıda banka kartlarına el konuldu.
Şüpheliler, dolandırarak elde ettikleri paraları ATM'lerden çekme anları kameralardan tespit edilince inkar edemedi. Diyarbakır'a getirilen şüpheliler, 4 günlük gözaltı sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında operasyonların süreceği vurgulandı.
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