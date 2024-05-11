Antalya’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video
Antalya’da aynı istikamette giden 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler hurdaya dönen araçlardan burnu bile kanamadan çıktı. Kazaya karışan araçları görüp yaralının olmadığını gören vatandaşlar ise ‘Allah korumuş’ yorumunda bulundu.
Kazaya karışan araç sürücülerinden Hasan K., "Sol şeritten gelen giden var mı diye bakmadan önüme bir araç kırdı. Ben de diğer araçlara vurmak zorunda kaldım" dedi.
Araçların halini gören vatandaşlar ise, 'Allah korumuş' yorumunda bulundu.
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