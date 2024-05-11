Video Yaşam Antalya’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video
Antalya’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video

Antalya’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video

11.05.2024 | 14:51

Antalya’da aynı istikamette giden 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler hurdaya dönen araçlardan burnu bile kanamadan çıktı. Kazaya karışan araçları görüp yaralının olmadığını gören vatandaşlar ise ‘Allah korumuş’ yorumunda bulundu.

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Kaza dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücü isimleri belli olmayan aynı istikametteki 27 LN 107, 07 GAG 72, 39 ABV 310 ve 01 B 9234 plakalı araçlar çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler ve araç içerisindeki diğer kişiler, araçları adeta hurdaya döndüren kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Sağlık ekipleri kazada hafif sıyrıklarla yaralanan 2 kişiyi kontrol amaçlı hastaneye götürdü.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Hasan K., "Sol şeritten gelen giden var mı diye bakmadan önüme bir araç kırdı. Ben de diğer araçlara vurmak zorunda kaldım" dedi.

Araçların halini gören vatandaşlar ise, 'Allah korumuş' yorumunda bulundu.
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